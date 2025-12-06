Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
45
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Carriage
kereta kuda
kereta api
Kereta bayi
gerobak
kuda
gerobak kuda
Gerobak
mamalium
kendaraan
binatang
sepeda
transportasi
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Randy Fath
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
LSE Library
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Randy Fath
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jayson Hinrichsen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniil Zameshaev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fylkesarkivet i Vestland
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeria Reverdo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jayson Hinrichsen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patti Black
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Randy Fath
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Schneider
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Wierzbicki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
feinschliff
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mehdi Soltani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Wierzbicki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andres Canavesi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Megan Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗