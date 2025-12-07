Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
11
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Cahaya redup
apa-apa
cahaya redup
ringan
suasana
cahaya hangat
cahaya
Malam
murung
gelap
Iluminasi
latar gelap
terowongan
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ALELLI PENOL
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Casey Horner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karl Hedin
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aleena Malik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adam Śmigielski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sajad Xazaei
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emilie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Khanh Do
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jacinto Diego
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgi Kalaydzhiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Khanh Do
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Se. Tsuchiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Se. Tsuchiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgi Kalaydzhiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jibin P Mathew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Se. Tsuchiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ömer Gülcü
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗