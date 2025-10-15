Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
662
Pen Tool
Ilustrasi
41
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Cacing tanah
cacing
cacing tanah
serangga
binatang
alam
Makro
invertebratum
Satwa liar
sederhana
abu-abu
paruh
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Julian Zwengel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Viktor Talashuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sean Thomas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Julian Zwengel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Timothy Dykes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jack Blueberry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Woliul Hasan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Taylor Heery
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wolfgang Hasselmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Glen Carrie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Drazen Nesic
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Javier Ortiz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yuriy Vertikov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oscar Manrique
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Frank Eiffert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Glen Carrie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sean Thoman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗