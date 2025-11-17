Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
7,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,4 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bust
patung
Sibuk
seni
Seni Digital
perawakan
patung payudara
patung marmer
estetik
Yunani
abu-abu
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mike Gorrell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JJ Shev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evan Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fine Photographics
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Robert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ANTIPOLYGON YOUTUBE
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael McKay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
iam_os
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bhanuj Jain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Russell Ferrer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeriia Miller
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Phil Hearing
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dyana Wing So
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kristina Kutleša
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Barry Bibbs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗