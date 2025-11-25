Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
985
Pen Tool
Ilustrasi
5
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bus london
London
bi
bus merah
mobil
Inggris Raya
Bus London
kendaraan
bus tingkat
orang
arsitektur
manusium
Bus wisatum
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Thomas Konings
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sam Kimber
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jay Wennington
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cphotos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Paolo Feser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Samuel Hagger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The Now Time
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cphotos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jacob Cartwright
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The Transport Enthusiast DC
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jens Riesenberg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cphotos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Semyon Borisov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tadas Petrokas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nelson Ndongala
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nikhil V
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Soufiane Rafik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Samuel Hagger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗