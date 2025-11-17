Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
35
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bus antar-jemput
bis
antar-jemput dari
antar-jemput
bi
transportasi
kendaraan
angkut
perjalanan
Transportasi umum
pelatih
Pengalaman Perjalanan
bepergian
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hobi industri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Krisetya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ignat Kushnarev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Phuoc Anh Dang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Igor Starkov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oliver Cole
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sam Davis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tomas Martinez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
İsmail Efe Top
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anisa Gauri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lisanto 李奕良
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lisanto 李奕良
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maxime Galliot
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
saira
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lisanto 李奕良
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗