Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
7,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Burung tropis
hutan
alam
Luar
Tropi
pohon
daun
jauh
Hutan hujan
Vegetasi
tanam
hijau
hutan hujan
Zdeněk Macháček
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Taliwang Mengaji
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matt Boitor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
sophie peng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giulia Squillace
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maximus Beaumont
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Candra Winata
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John Cosio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yoga M N
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Quang Nguyen Vinh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Falco Negenman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Steve Long
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Khaidir Muktamar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Reyhan Aviseno
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zdeněk Macháček
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Manuel Cerezo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adam Bachmeyer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
lex Cedeño
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗