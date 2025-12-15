Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
257
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Burung kakatua
kakatua hitam
nuri
cockatiel
burung
galah
macaw
Kookaburra
kakatua merah muda
binatang
Satwa liar
Australia
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dieter Pelz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Magda Vrabetz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Charles
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Geoffrey Moore
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
pen_ash
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Green Liu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zyanya Citlalli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
thaaii la
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelli McClintock
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dalal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sandie Peters
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeffrey Hamilton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Laya Clode
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgi Kalaydzhiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maheera Kulsoom
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Junel Mujar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cyril Cartuyvels
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗