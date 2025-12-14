Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
19
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Burung hitam dan putih
hitam dan putih
binatang
burung
Burung
alam
Satwa liar
burung liar
abu-abu
fotografi alam
Magpie
ornitologi
fotografi satwa liar
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mehdi Sepehri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Megha Ajith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcin Wojna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dejan Zakic
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Josie Weiss
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gustavo Miño
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Catherine Potykun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dejan Zakic
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
anish lakkapragada
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Prithiviraj A
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anima Visual
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dibakar Roy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sies Kranen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dibakar Roy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ashkan Ala
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gantumur Delgerdalai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
bob works
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗