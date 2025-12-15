Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Burung australia
binatang
burung
Australia
nuri
burung kakatua
abu-abu
Bulu
cabang
burung australia
Burung
Beo
cakar
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Amanda Swanepoel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SarahCreates
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joe Pee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zoe Askew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Laya Clode
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew St Lawrence
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Walter Coppola
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amanda Swanepoel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Franklin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tahlia Doyle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Clode
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Megan Clark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jacob Dyer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Geoff Brooks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thea Harrison
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oliver Herrmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗