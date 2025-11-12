Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
476
Pen Tool
Ilustrasi
8
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Burqa
niqab
Burka
jilbab
pakaian
orang
Islam
wanitum
ketaatan agama
manusium
gaya
Jilbab
Beytullah ÇİTLİK
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Elin Tabitha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tehzeeb Kazmi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ilham akbar fauzi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
أخٌفيالله
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jude Al-Safadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wanman uthmaniyyah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Wanman uthmaniyyah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wanman uthmaniyyah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brett Jordan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nina Zeynep Güler
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tomasz Anusiewicz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wanman uthmaniyyah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brett Jordan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ahmed Carter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shapelined
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Intricate Explorer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗