Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
14
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Buram gelap
gelap
Kabur
blur warna-warni
biru tua
Kabur Cahaya
Hitam Buram
Latar belakang buram
Malam
lampu
bokeh
Allec Gomes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Biel Morro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nadine E
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Anderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Osman Rana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Byron Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pratik Gupta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Martin Sanchez
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Steve Shreve
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Antonio DiCaterina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jack B
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
and machines
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jeremy Bishop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Light Liu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
gebhartyler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simran Dhanu
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ochir-Erdene Oyunmedeg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dev Asangbam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shyam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗