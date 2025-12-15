Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
36 rb
Pen Tool
Ilustrasi
800
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bunga taman
kebun
Bunga
taman bunga
bunga taman
bunga
Tulip
alam
Berkebun
Anna Jakutajc-Wojtalik
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yoksel 🌿 Zok
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jean Carlo Emer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jay Wennington
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yoksel 🌿 Zok
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Martti Salmi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoksel 🌿 Zok
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
micheile henderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behzad Ghaffarian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mike Anderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cphotos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Martti Salmi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoksel 🌿 Zok
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoksel 🌿 Zok
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Margaret Jaszowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yoksel 🌿 Zok
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Masahiro Kobayashi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Carlita Benazito
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗