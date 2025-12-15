Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
30
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bunga salju
bunga
bunga salju
alam
tanam
Bunga
Amaryllidaceae
Kelopak
Luar
putih
Snowdrop
bunga putih
Galanthu
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Abdur Ahmanus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abdur Ahmanus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abdur Ahmanus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Natalia Gusakova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Gusakova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Gusakova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
and machines
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Natalia Gusakova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Gusakova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Gusakova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Hawke 🇨🇦
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Irina Iriser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Irina Iriser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Irina Iriser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrycja Jadach
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Irina Iriser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Irina Iriser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Irina Iriser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗