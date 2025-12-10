Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
209
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bunga marigold
bunga
Kelopak
Geranium
tanam
Herbal
daun
Acanthaceae
Daisy
Bunga
mawar
Vegetasi
Luar
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
James Day
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hilton John
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Phạm Thành
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
badbright
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vignesh waran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rishabh Tripathi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Duy Le Duc
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allec Gomes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pejman Ajorlou
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JOGsplash
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Remya Ramdas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Danielle Suijkerbuijk
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rebecca Niver
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Subhra Jyoti Paul
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Duy Le Duc
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Khalifa Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anthony Aird
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thea Harrison
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗