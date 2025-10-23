Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
86
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bunga ladang
bunga
alam
peternakan
Kelopak
bunga kuning
Pedesaan
Bunga
Geranium
kebun
pedesaan
Padang rumput
musim pana
Daiga Ellaby
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dani Montoya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mary Jane Duford
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Farhanmahin Ishrak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalie Behn
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniele La Rosa Messina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marianna Smiley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Molly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SJ Objio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
silvia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mark Stuckey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mark Stuckey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Amie Roussel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
HL X
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sara McMurray
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Leslie Cross
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Akshay Nanavati
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aurora Oak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗