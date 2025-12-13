Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
493
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bunga bangladesh
bunga
Bangladesh
Kelopak
tanam
Dhaka
Geranium
bunga merah
Herbal
alam
pohon
Vegetasi
Acanthaceae
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Md Saddam Hossain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abu Sayeed Ferdaus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hossain Chisty
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sheikh Abir Ali
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abdul Tanvir
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ashique Anan Abir
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
OWN FILTERS
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nasim Uddin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Md. Rasel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pervez Robin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anup Howlader
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tamim Ahammed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bless Baidya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Md Jihad islam ramim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ashique Anan Abir
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Minhaj Muzahid
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Syed Foyez Uddin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tarikul Raana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗