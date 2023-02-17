Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
220 rb
Pen Tool
Ilustrasi
7,5 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bunga
Bunga
alam
mawar
mata air
wallpaper bunga
Ladang bunga
Buket
Tulip
tanam
bunga matahari
kupu-kupu
latar belakang bunga
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrew Small
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
AARN GIRI
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Han Chenxu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zoltan Tasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Meriç Dağlı
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jei Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rikonavt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paul Green
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olia Gozha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Masaaki Komori
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sergey Shmidt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
TOMOKO UJI
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
RoonZ nl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryunosuke Kikuno
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗