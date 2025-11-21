Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
28
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bulu anjing
anjing
bulu
Rambut anjing
bulu kucing
binatang
tekstur
Berbulu
Dekat
tekstur hewan
rambut
Ramiro Pianarosa
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Susan Wilkinson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Peter Neumann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Foster
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Schmidbauer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vicky Hladynets
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vita Leonis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Gusakova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgia de Lotz
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gele Phant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Sinoca
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
tatonomusic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Blake Cheek
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Natalia Gusakova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗