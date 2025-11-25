Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
78
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bulan png
bulan
langit malam
antariksa
Malam
alam
astronomi
wallpaper bulan
abu-abu
Lunar
bintang
latar bulan
Aron Yigin
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel Shapiro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rachel Moore
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luke Stackpoole
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Gios
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexander Andrews
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dieter Pelz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Trac Vu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kamran Abdullayev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Esaias Tan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Neven Krcmarek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jacob Dyer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pramod Tiwari
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gaëtan Othenin-Girard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jessica Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nadia Rudenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mathew Schwartz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Justin Wolff
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ay rahayu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗