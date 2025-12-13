Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
39
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bulan cerah
bulan
langit malam
bulan purnama
langit
antariksa
luar angkasa
Malam
benda langit
Celestial
astronomi
Moonlight
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cristofer Maximilian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ARTO SURAJ
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vladimir Kondratyev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tif Stoate
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
DESIGNECOLOGIST
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Márcio Azevedo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
fuseviews
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmad Pishnamazi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aady
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ahmad Pishnamazi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmad Pishnamazi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rithya Cheng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Taylor Wright
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryan Yoo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Hawke 🇨🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗