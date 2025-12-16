Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
507
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bukit kuil vaishno devi
bangunan
orang
menara
Luar
manusium
India
arsitektur
alam
patung
Landmark
kuil
kepala
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Paurav Shah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Neeraj Pramanik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tien Anh Bui
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vishal Tiwari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dharmendra Chavda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Keerti Joshi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George Dagerotip
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Amisha Bhatnagar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pradeep Sri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Neeraj Pramanik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George Dagerotip
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Deepak Gupta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bharat Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shashank Verma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
රත්න දීපය - Rathna Deepaya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rahul Kushwaha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Surajit Sarkar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗