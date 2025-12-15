Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
311
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Buah jeruk
jeruk
bawang putih
buah
makanan
jeruk bali
gizi
fotografi makanan
buah jeruk
Jeruk
irisan jeruk
jeruk darah
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bruna Branco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Ashby
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brooke Lark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Odiseo Castrejon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rayia Soderberg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cristina Anne Costello
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Uliana Kopanytsia
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lucille Emi Oh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mariya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Moon Moons
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Julia Zolotova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maheera Kulsoom
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wander Fleur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Promodhya Abeysekara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nikita Ignatev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cristina Anne Costello
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗