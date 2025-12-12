Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
156
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Botol parfum
parfum
botol
botol parfum
Fragrance
botol parfum png
Parfum
Mockup botol parfum
semprotan parfum
Pemotretan parfum
Kosmetik
gaya
Andrew Petrischev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jeroen den Otter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Laura Chouette
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fernando Andrade
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathilde Langevin
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kelvin Lutan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fulvio Ciccolo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Laura Chouette
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sandra Seitamaa
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jan Kopřiva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JC Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jan Kopřiva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Laura Chouette
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Birgith Roosipuu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kate Laine
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zulian Firmansyah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pavlo Talpa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Laura Chouette
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗