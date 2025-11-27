Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
180
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Botol obat
obat
botol pil
botol obat
pil
Kesehatan
botol
Membuat
resep
Supleman
Obat
apotek
MJH SHIKDER
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Supliful - Supplements On Demand
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ANIRUDH
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Grey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
MJH SHIKDER
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bruno Guerrero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Towfiqu barbhuiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ANIRUDH
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
MJH SHIKDER
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ANIRUDH
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aconitum
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julian Rösner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julian Rösner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bruno Guerrero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mockup Free
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mockup Free
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗