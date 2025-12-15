Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
475
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Botol kaca
botol
gelas
botol kaca
botol kaca kosong
toples kaca
botol anggur
botol air kaca
parfum
Maket botol kaca
air botol kaca
botol parfum
Vas kaca
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kier in Sight Archives
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A R
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Souro Souvik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thais Varela
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Laura Mitulla
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Seaman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
GLOBENCER
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrey Haimin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrey Metelev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
gryffyn m
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thais Varela
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lacey Williams
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nicolas Horn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Honza Vojtek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathilde Langevin
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mockup Free
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paul Gaudriault
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fulvio Ciccolo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗