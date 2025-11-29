Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
976
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bosphorus
Istanbul
Jembatan Bosphorus
Pelayaran Bosphorus
Bosphorus Istanbul
Menara Galata
Turki
Bosphoru
jembatan
Luar
perahu
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Engin Yapici
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Süheyl Burak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Irina Chishkova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Meriç Dağlı
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mehmet Bozgedik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ilnur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ervo Rocks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ufuk Aslan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alp Ancel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Osman Özavcı
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Linus Mimietz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Untung Bekti Nugroho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
AHMAD BADER
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Damla Özkan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Damla Özkan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗