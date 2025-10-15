Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
153
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bosch
mobil
pakaian
manusium
orang
Kopenhagen
transportasi
Palet
kendaraan
Denmark
perkaka
Malam
makanan
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jan Böttinger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
P. L.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kasper Rasmussen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yevhenii Deshko
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chris Kursikowski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sven Brandsma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Werther
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ivane Goliadze
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucas Doddema
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Kursikowski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Clémence Taillez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Graddes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Graddes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Graddes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Graddes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Graddes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clémence Taillez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗