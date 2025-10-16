Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
23
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Blizzard
salju
badai salju
badai
musim dingin
Salju
malam musim dingin
matahari musim dingin
Tornado
es
Daniel Mirlea
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zac Durant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian SPULLER
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aditya Vyas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Mirlea
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alessio Soggetti
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Artem Balashevsky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Riccardo Chiarini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Mirlea
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patino Jhon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Nyle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Artem Balashevsky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Les Anderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin Lloyd
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Federico Bottos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Mirlea
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dave Hoefler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Bald
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Flow Clark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗