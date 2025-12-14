Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
482
Pen Tool
Ilustrasi
8
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bisnis india
bisnis
petani
Teknologi
pertanian
bisni
pendidikan
Pembangunan pedesaan
pemuda
Teknologi Nirkabel
orang
India
Luar
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sujith Devanagari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Laurentiu Morariu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
chinmayee bagade
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hrushi Chavhan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aditya Garikapati
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sonika Agarwal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sopan Shewale
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Swapnil Potdar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Free Walking Tour Salzburg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raj Rana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Naman Pandey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Omkar Ambre
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tony Sebastian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed Fahmi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ayrus Hill
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗