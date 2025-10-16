Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
240
Pen Tool
Ilustrasi
27
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Biryani ayam
biryani
biryani kambing
biryani sayuran
ayam
Paneer Butter Masala
kari ayam
makanan
ayam karahi
masala dosa
ayam mentega
Burger
gulab jamun
Natalie Behn
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shreyak Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mario Raj
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rashpal Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalie Behn
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Circle Digital Marketing Agency
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hrushi Chavhan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Omkar Jadhav
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalie Behn
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shourav Sheikh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Atikah Akhtar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalie Behn
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Victoria Shes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mario Raj
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalie Behn
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shourav Sheikh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haseeb Jamil
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗