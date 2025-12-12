Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
452
Pen Tool
Ilustrasi
79
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bintang hitam
hitam
bintang
antariksa
Alam semestum
astronomi
luar angkasa
Celestial
Malam
galaksi
astrofotografi
langit malam
Jacob Dyer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Matt Gross
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philip Myrtorp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jake Weirick
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Casey Horner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Denys Churchyn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Nemo Hanse
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bernd 📷 Dittrich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Haroon Ameer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eric AK
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marina Reich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jacob Dyer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gerardo Páez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Geronimo Giqueaux
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rafael Garcin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luke Thornton
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hamish
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
709am
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ritz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗