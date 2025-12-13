Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
34
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bingkai putih
bingkai
Mockup
bingkai kosong
Minimali
bingkai foto
Dekorasi rumah
Ruang kosong
templat
desain interior
plakat
presentasi
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Elena Joland
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Angèle Kamp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
In The Making Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vicky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marianne Krohn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marianne Krohn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Angèle Kamp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Julie Blake Edison
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Angèle Kamp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
In The Making Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nick Fewings
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Theo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rado Rafidinjatovo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗