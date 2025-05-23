Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
151
Pen Tool
Ilustrasi
9
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Binatang marah
binatang
amarah
kucing
Satwa liar
singa
alam
mamalium
matum
bulu
muka
potret
melotot
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nour Wageh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nour Wageh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nour Wageh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rob Potter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rob Potter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michaela Filipcikova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mesut çiçen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nikolaos Anastasopoulos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bodega
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rob Potter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Djordje Vukojicic
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rob Potter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rob Potter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rob Potter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zyanya Citlalli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rob Potter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Uriel Soberanes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Schmidbauer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗