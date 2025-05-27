Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
32
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bildings
Bangunan
bangunan
kota
kotum
Perkotaan
Bilding
bertingkat tinggi
arsitektur
langit
gedung perkantoran
Eduardo Ramos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Elina Emurlaeva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rina Berg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mateusz Wyrzykowski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anna Yablonskaya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Assam Athmane
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andres Herrera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mariya Ternovaya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anna Yablonskaya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
moreau tokyo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sho K
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitali Adutskevich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oleksandr Zbanduto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitali Adutskevich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muhammad Ahmad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sho K
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muhammad Ahmad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗