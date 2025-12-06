Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
53
Pen Tool
Ilustrasi
10
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Betta
ikan cupang
ikan
akuarium
laut
binatang
Air
hidup
makhluk
wallpaper
Underwater
Bettum
Kseniya Lapteva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kyaw Tun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Worachat Sodsri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kyaw Tun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A F
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kyaw Tun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Navin Rai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pietro Jeng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Imkara Visual
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Huy Phan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kyaw Tun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kyaw Tun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Khoa Pham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Navin Rai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Satya N K
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Klara Kulikova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aung Soe Min
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Navin Rai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olia Budaeva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗