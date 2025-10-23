Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
269
Pen Tool
Ilustrasi
531
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bersambung
terus-meneru
bangunan
arsitektur
coklat
trotoar
Minimali
jendela
Belgium
kuil
Perumahan
biru
kotum
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Reuben Juarez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
De an Sun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Panagiotis El Sisi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
De an Sun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
De an Sun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yang Yinfan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jordan González
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Loyal Deighton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nina Deschères
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gledisa Golikja
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Warren
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ty Feague
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Juan Carlos Bayocot
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Katja Anokhina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bernard Hermant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mika Baumeister
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗