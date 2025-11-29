Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
21
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bern
Zurich
Swiss
Basel
Jenewa
Bern Swiss
Lucerne
Interlaken
Lausanne
Zermatt
Kota Bern
Wina
Jayson Hinrichsen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andreas Fischinger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alin Andersen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
dimitri.photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dario Brönnimann
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andreas Fischinger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mads Egmose
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Omar M.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Kettle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andreas Fischinger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fabian Schneider
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joel & Jasmin Førestbird
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Will Truettner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alin Andersen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Claudio Schwarz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fabian Schneider
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
jkphotos.jpg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kevin Oetiker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗