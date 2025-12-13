Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
11 rb
Pen Tool
Ilustrasi
700
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bermain keluarga
keluarga
anak
Bermain
ikatan keluarga
Masa kanak
ayah
Orangtua
Gadi
anak perempuan
menyenangkan
waktu luang
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ash Gerlach
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dan Burton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michał Parzuchowski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vidar Nordli-Mathisen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Delightin Dee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mark Timberlake
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mick Haupt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Timon Studler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Reina Yoshida
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗