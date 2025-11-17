Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
463
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bergamo
Milan
Verona
Danau Como
kotum
Italium
bangunan
Luar
alam
arsitektur
Kota Ata
menara
bepergian
Joshua Kettle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Isaac Maffeis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kaspars Upmanis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mattia Bericchia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Carina Baumgartner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mattia Bericchia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mattia Bericchia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Isaac Maffeis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joe Eitzen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tom Podmore
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mattia Bericchia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vladimir Ivanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tom Podmore
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mattia Bericchia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Enzo Mologni
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cristina Gottardi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Adrian Botica
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Max Nayman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mattia Bericchia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗