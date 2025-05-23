Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
11 rb
Pen Tool
Ilustrasi
489
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Berenang
Berenang
kolam renang
pantai
kolam
Perenang
Air
kain basahan
laut
olahraga
Swimwear
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marcus Ng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gentrit Sylejmani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Silas Baisch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brian Matangelo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Todd Quackenbush
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Efe Kurnaz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Boca
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
phaisalphotos maldivesphotographer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Richard R. Schünemann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Haley Phelps
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Richard R. Schünemann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Serena Repice Lentini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Molly the Cat
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brian Matangelo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Talahria Jensen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeremy Bishop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗