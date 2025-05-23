Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
197
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Beras
sawah
makanan
nasi goreng
terigu
mangkuk nasi
nasi
padi
kantong nasi
pasta
biryani
butir
Nasi putih
Joshua Hoehne
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pierre Bamin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pille R. Priske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vinn Koonyosying
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrycja Jadach
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Winston Chen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Łukasz Rawa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniya Nekrasova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emma Miller
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faris Mohammed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sandy Ravaloniaina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rens D
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sandy Ravaloniaina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eduardo Prim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karl Hörnfeldt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jocelyn Morales
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Louis Hansel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andhika Y. Wiguna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗