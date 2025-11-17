Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
224
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bebas alam
kebebasan
alam
abu-abu
Luar
tanah
pakaian
orang
manusium
hutan
tanam
pantai
laut
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Claude Piché
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kamil Molendys
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Helen Ast
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Johannes Kopf
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chuko Cribb
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nessi Gileva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nate Steele
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ramlan Junkeer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bimali Sanjula
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vyacheslav Khaisarov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Helen Ast
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mackenzie Martin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Flori Braunhofer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clay Banks
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eugeniya Belova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slav Romanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivier Miche
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗