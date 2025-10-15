Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
241
Pen Tool
Ilustrasi
20
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bayi menangis
bayi menangis
bayi
anak menangis
Menangis
Balita menangis
abu-abu
Menangi
anak
menangi
Bayi
Toa Heftiba
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Toa Heftiba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jessica Hearn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Katie Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Toa Heftiba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arwan Sutanto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tim Bish
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ginny Rose Stewart
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brytny.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leighann Blackwood
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Artem Nedzelskiy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zachary Kadolph
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ema Studios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Toa Heftiba
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Corryne Wooten
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Mac
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Samar Ahmad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗