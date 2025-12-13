Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
38 rb
Pen Tool
Ilustrasi
303
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bayangan
ringan
latar
orang bayangan
tekstur
siluet
Bayangan
bayangan manusia
manusia bayangan
abu-abu
putih
tanam
Stacey Knipe
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bernard Hermant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Milad Fakurian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rene Böhmer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andy Quezada
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Augustine Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Martino Pietropoli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Milad Fakurian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathilde Langevin
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pratik Gupta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
H&CO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bernard Hermant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Content Pixie
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Augustine Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Milad Fakurian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vino Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Content Pixie
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stefano Pollio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bernard Hermant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monica Valls
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗