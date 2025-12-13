Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
5
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Batu kapur
tekstur batu kapur
Sandstone
dinding batu kapur
marmer
batu
granit
tambang batu kapur
Travertine
bangunan batu kapur
abu-abu
Behnam Norouzi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dylan McLeod
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maxim Simonov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kiwihug
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simon Maage
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Wesley Tingey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Content Pixie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roberto Sorin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Drazen Nesic
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
EJ Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelsey Todd
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelsey Todd
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slashio Photography
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Photoholgic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evan Demicoli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jerome Maas
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emery Muhozi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kevin Charit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kenny Eliason
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗