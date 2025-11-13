Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
602
Pen Tool
Ilustrasi
10
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bar salad
makanan
salad
mangkuk salad
makan siang
sehat
restoran
piring
gaya hidup sehat
Bar salad
Penyajian makanan
makan malam
Persiapan Makanan
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Victor Dueñas Teixeira
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allen Rad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pia Kamp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Karol Chomka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karol Chomka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shivansh Sethi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Doğu Tuncer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karol Chomka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jo Jo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fábio Alves
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fábio Alves
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fellipe Ditadi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hưng Phạm
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrian Infernus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Andrawes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗