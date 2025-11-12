Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
98 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bantu
orang
kelompok
kerumunan
Pria
Orang-orang di tempat kerja
manusia
potret
kelompok orang
Kelompok orang
Teman
keluarga
laki-laki
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ryoji Iwata
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ian dooley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Dam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aiony Haust
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Toa Heftiba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Timon Studler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ryoji Iwata
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rafaella Mendes Diniz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joseph Gonzalez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daiga Ellaby
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ryoji Iwata
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elevate
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
rayul
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jacek Dylag
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Charles Etoroma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivana Cajina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗