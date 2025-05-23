Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
823
Pen Tool
Ilustrasi
17
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bangunan art deco
rumah rangka kayu
Arsitektur Mesir
Art Deco
kotum
arsitektur
bangunan
jalan
Perkotaan
Arsitektur Art Deco
gedung perkantoran
eksterior bangunan
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kenny Eliason
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Dulcey Lima
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roshan lanova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fujiphilm
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rodrigo Ulloa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jake Noble
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Martti Salmi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A Chosen Soul
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Colin Watts
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin Watts
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kenny Eliason
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgi Kalaydzhiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Colin Watts
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Martti Salmi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gerald Murphy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pedro Correia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abdullah Guc
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chelsey Marques
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗