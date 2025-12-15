Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bangkok, thailand
Thailand
kotum
Bangkok
jalan
Metropoli
Cakrawala kotum
senja
lanskap perkotaan
Asium
Perkotaan
matahari terbenam
arsitektur
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anantachai Saothong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alejandro Cartagena 🇲🇽🏳🌈
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakob Owens
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mentozs Sys
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
phatthanan tuppocha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roman Lezhnin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Winkler
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
phatthanan tuppocha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Beyond The Bay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Teodor Kuduschiev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Boxma
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hanny Naibaho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hanny Naibaho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
phatthanan tuppocha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hanny Naibaho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stacey Wright
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anders Nielsen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗